В ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу после гибели Алии Галицкой

После гибели в подмосковном изоляторе временного содержания бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии была проведена судебно-медицинская экспертиза. Информация об этом поступила от адвоката Дмитрия Емельянова, пишет РИА Новости.
Следователь, на основании результатов проведенных процедур, уже выдал разрешение на захоронение женщины. Адвокат Емельянов подтвердил, что похороны состоятся в ближайшее время.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой. Она уточнила, что инцидент произошел именно в ИВС, а не в СИЗО, и женщина в тот момент находилась в камере одна.
Меркачева также выразила сомнения в законности и обоснованности помещения Алии Галицкой в изолятор. Этот вопрос, по ее мнению, требует отдельного внимания.
Адвокат Анна Бутырина ранее пояснила, что погибшая не состояла в официальном браке с Александром Галицким. Фамилию она взяла самостоятельно после развода. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между экс-супругами шел имущественный спор. Очередное судебное заседание по этому делу было назначено на 10 февраля.