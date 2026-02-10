Пьяный житель Приморья ударил ножом в сердце спящую 11-летнюю дочь

В Минздраве региона сообщили, что девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Была проведена срочная операция, после чего вертолётом санитарной авиации пострадавшую перевезли в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи отмечают стабильное состояние девочки и положительную динамику её выздоровления.