Пьяный житель Приморья ударил ножом в сердце спящую 11-летнюю дочь

Житель Приморья в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в сердце свою 11-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Инцидент произошел 4 февраля. Девочка была госпитализирована с кровопотерей в 1,5 литра.
«Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя посёлка Сибирцево, который подозревается в попытке убийства своей дочери. По данным следствия, 4 февраля 2026 года пьяный мужчина вошёл в комнату, где спала 11-летняя девочка, и нанёс ей ножевые ранения», — говорится в сообщении.
В связи с этим инцидентом следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.
В Минздраве региона сообщили, что девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Была проведена срочная операция, после чего вертолётом санитарной авиации пострадавшую перевезли в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи отмечают стабильное состояние девочки и положительную динамику её выздоровления.
