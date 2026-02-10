Прокуратура проверит информацию о поджоге в школе Краснодара

Как накануне пояснили в Центре управления Краснодара со ссылкой на департамент образования, ученик бросил неизвестный предмет в ревизионное окно канализационной трубы школьного туалета. Администрация школы совместно с сотрудниками полиции составили акт о причинении ущерба имуществу учреждения. Также была подготовлена претензия родителям ученика о возмещении причиненного ущерба.