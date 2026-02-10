Ричмонд
Прокуратура проверит информацию о поджоге в школе Краснодара

В Краснодаре сотрудники прокуратуры Прикубанского округа разбираются в ситуации с пожаром в школе № 104. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кубани.

Установлено, что учащийся 7-го класса 9 февраля устроил поджог. Огонь повредил инженерные сети, в результате чего произошло задымление.

Как накануне пояснили в Центре управления Краснодара со ссылкой на департамент образования, ученик бросил неизвестный предмет в ревизионное окно канализационной трубы школьного туалета. Администрация школы совместно с сотрудниками полиции составили акт о причинении ущерба имуществу учреждения. Также была подготовлена претензия родителям ученика о возмещении причиненного ущерба.

Прокуратура Краснодарского края даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, в том числе в части соблюдения противопожарного законодательства и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.