Прокуратура проверит информацию о поджоге в школе Краснодара

Установлено, что учащийся 7-го класса 9 февраля устроил поджог. Огонь повредил инженерные сети, в результате чего произошло задымление.
Как накануне пояснили в Центре управления Краснодара со ссылкой на департамент образования, ученик бросил неизвестный предмет в ревизионное окно канализационной трубы школьного туалета. Администрация школы совместно с сотрудниками полиции составили акт о причинении ущерба имуществу учреждения. Также была подготовлена претензия родителям ученика о возмещении причиненного ущерба.
Прокуратура Краснодарского края даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, в том числе в части соблюдения противопожарного законодательства и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.