Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти

Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем — Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро «Падва и партнеры».