Автобус с работниками птицефабрики попал в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Автобус с работниками птицефабрики столкнулся с грузовиком в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Серьезная авария произошла на автодороге «Подъезд к Синявинским высотам» ранним утром 10 февраля. Автобус марки Yutong, перевозивший сотрудников птицефабрики «Синявинское», столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ».
— По предварительной информации, ДТП произошло около 8 утра. Автобус поворачивал и в этот момент столкнулся с грузовиком, — добавили в надзорном органе.
В итоге обе машины частично выбросило на обочину. При этом они перекрыли примерно половину проезжей части.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Их работу координирует Кировская городская прокуратура, которая уже организовала проверку по факту ДТП.
UPD: По данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, медицинская помощь потребовалась водителю грузовика. Пассажиров в автобусе не было.