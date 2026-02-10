Новосибирца задержали за публичное оправдание терроризма в интернете

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали 33-летнего местного жителя, который публично оправдывал терроризм в интернете. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему уже избрали меру пресечения — два месяца в СИЗО.
— Житель Новосибирска, выступающий против проведения спецоперации, разместил в Telegram-канале комментарий, публично оправдывающий терроризм и деятельность украинской террористической организации, — добавили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что новосибирец являлся участником организации, которая признана иноагентом, а также скрылся за рубежом от объявленной в 2022 году частичной мобилизации.