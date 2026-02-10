В Минске школьник оставил семью без квартиры, продиктовав код из смс. Подробности обнародовали в ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенской РУВД обратилась семья 12-летнего школьника, который вынес из дома деньги родителей. Семиклассник стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты сообщили школьнику, что якобы не могут дозвониться до родителей и попросили назвать его код из смс-сообщения. После этого они запугали несовершеннолетнего, заставив вынести на улицу 22 000 долларов и 9000 белорусских рублей. Указанные деньги родители копили на квартиру.
«Школьник положил их в пакет и оставил на снегу у входа в подвал, после чего пошел на уроки», — привели подробности в милиции.
Установлено, что деньги по заданию телефонных аферистов забрал 57-летний житель Осиповичей, который также стал жертвой мошенников. Он поверил, что на его имя злоумышленники оформили кредит. В связи с этим белорус взял три зеркальных займа на 40 000 рублей. В банках мужчину неоднократно предупреждали о мошенничестве, однако он заверил кассиров в том, что деньги берет на строительство.
После этого мужчина сложил купюры в два конверта, так как они не помещались в один, и передал их мошенникам. Затем он приехал в Минск и забрал еще деньги у трех человек, в том числе у семьи школьника. Всю сумму он успел передать курьеру аферистов. Были заведены уголовные дела.
