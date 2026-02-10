В Минске школьник оставил семью без квартиры, продиктовав код из смс

После этого мужчина сложил купюры в два конверта, так как они не помещались в один, и передал их мошенникам. Затем он приехал в Минск и забрал еще деньги у трех человек, в том числе у семьи школьника. Всю сумму он успел передать курьеру аферистов. Были заведены уголовные дела.