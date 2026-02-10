В Волгограде будут судить создателей финансовой пирамиды, похитивших 846 млн рублей

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по делу организаторов крупной финансовой пирамиды. На скамье подсудимых окажутся 69-летняя пенсионерка, которую следствие считает лидером группировки, и трое ее сообщников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Преступная схема действовала с января 2020 по апрель 2024 года. Аферисты убеждали жителей региона оформить на себя крупные кредиты в банках под предлогом выгодных инвестиций. Получив деньги, потерпевшие должны были передать половину суммы, а взамен фигуранты обещали самостоятельно погашать долг и выплачивать клиентам доход. Общий ущерб превысил 846 миллионов рублей, и жертвами обмана стали более тысячи человек.
Как выяснили следователи, реальной инвестиционной деятельности обвиняемые не вели. Около 112 миллионов рублей из похищенных средств они легализовали, купив недвижимость.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Волгограда. В рамках расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 167 млн рублей наложен арест.