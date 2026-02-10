В Волгограде будут судить создателей финансовой пирамиды, похитивших 846 млн рублей

Преступная схема действовала с января 2020 по апрель 2024 года. Аферисты убеждали жителей региона оформить на себя крупные кредиты в банках под предлогом выгодных инвестиций. Получив деньги, потерпевшие должны были передать половину суммы, а взамен фигуранты обещали самостоятельно погашать долг и выплачивать клиентам доход. Общий ущерб превысил 846 миллионов рублей, и жертвами обмана стали более тысячи человек.