В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ

«В результате атаки БПЛА по частному сектору села Водяное (Каменско-Днепровский муниципальный округ) от полученных ранений погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается. Высокая активность дронов сохраняется», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки на гражданский автомобиль на автодороге в направлении города Васильевка погиб еще один мужчина.
