Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате ударов ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки БПЛА по частному сектору села Водяное (Каменско-Днепровский муниципальный округ) от полученных ранений погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается. Высокая активность дронов сохраняется», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки на гражданский автомобиль на автодороге в направлении города Васильевка погиб еще один мужчина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше