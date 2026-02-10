Водитель Audi сгорел в машине, вспыхнувшей после ДТП на трассе «Кола»

Водитель сгорел в машине после жесткого ДТП на трассе «Кола» в Волховском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Смертельная авария произошла на 104-м километре федеральной трассы вечером 9 февраля. По предварительным данным, около 17:45 мужчина на Audi 80 пошел на обгон, что было разрешено правилами. Однако он не справился с управлением и врезался сначала в кроссовер Chery Tiggo, а затем — в внедорожник Audi Q7.
— От сильного удара Audi 80 мгновенно вспыхнула. Водитель не успел выбраться и сгорел в салоне. Личность погибшего сейчас устанавливают, — сообщили в полиции.
Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП для выяснения всех обстоятельств трагедии.