Водитель Audi сгорел в машине, вспыхнувшей после ДТП на трассе «Кола»

Смертельная авария произошла на 104-м километре федеральной трассы вечером 9 февраля. По предварительным данным, около 17:45 мужчина на Audi 80 пошел на обгон, что было разрешено правилами. Однако он не справился с управлением и врезался сначала в кроссовер Chery Tiggo, а затем — в внедорожник Audi Q7.