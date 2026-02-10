На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве

По информации пресс-службы, из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемые с ноября 2024 по сентябрь 2025 года ежемесячно получали от своего знакомого денежные средства, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать и обеспечить его избрание депутатом городской Думы Краснодара. В общей сумме, как сообщили в суде, обвиняемые получили от «кандидата» 6,75 миллиона рублей.