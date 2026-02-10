На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве

«Первомайским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Антона Аверьянова и его помощника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ… Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу (до 08.04.2026)», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемые с ноября 2024 по сентябрь 2025 года ежемесячно получали от своего знакомого денежные средства, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать и обеспечить его избрание депутатом городской Думы Краснодара. В общей сумме, как сообщили в суде, обвиняемые получили от «кандидата» 6,75 миллиона рублей.
В отношении помощника депутата по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.