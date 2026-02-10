Ричмонд
Белоруска разбила окна чужой квартиры бутылками, которые хотела скрыть от мужа

Белоруска хотела спрятать бутылки от мужа, выбросив их в окно и попав в окна чужой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска разбила окна чужой квартиры бутылками, которые хотела скрыть от мужа. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

В декабре 2025 года в отдел внутренних дел администрации Советского района Гомеля обратилась жительница областного центра. Она сообщила, что пока ее не было дома, неизвестный разбил окна в ее квартире.

Эксперт-криминалист, которого привлекли к осмотру места происшествия, среди россыпи осколков на балконе заметил бутылки из-под алкоголя. На одной из них удалось изъять след пальца руки. Подобная емкость находилась и на газоне рядом с балконом гомельчанки.

При проверке изъятого на месте пальца руки было установлено совпадение с отпечатком пальца жительницы Гомеля, которая ранее не привлеклась к административной и уголовной ответственности.

Милиции белоруска сообщила, что живет в соседнем подъезде этого же дома.

«Бутылки из окна действительно бросала (так гомельчанка пыталась скрыть от супруга факт пристрастия к спиртному), но не в окна балкона жилой квартиры», — пояснили в ГКСЭ.

Было заведено уголовное дело.

