Белоруска разбила окна чужой квартиры бутылками, которые хотела скрыть от мужа. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В декабре 2025 года в отдел внутренних дел администрации Советского района Гомеля обратилась жительница областного центра. Она сообщила, что пока ее не было дома, неизвестный разбил окна в ее квартире.
Эксперт-криминалист, которого привлекли к осмотру места происшествия, среди россыпи осколков на балконе заметил бутылки из-под алкоголя. На одной из них удалось изъять след пальца руки. Подобная емкость находилась и на газоне рядом с балконом гомельчанки.
При проверке изъятого на месте пальца руки было установлено совпадение с отпечатком пальца жительницы Гомеля, которая ранее не привлеклась к административной и уголовной ответственности.
Милиции белоруска сообщила, что живет в соседнем подъезде этого же дома.
«Бутылки из окна действительно бросала (так гомельчанка пыталась скрыть от супруга факт пристрастия к спиртному), но не в окна балкона жилой квартиры», — пояснили в ГКСЭ.
Было заведено уголовное дело.
