Дорожный конфликт у строительного рынка в Ташкенте едва не закончился массовой дракой

Самое печальное — всё это уже почти никого не удивляет. Видео с конфликтами пролистывают, обсуждают пару часов и забывают, пока не появится следующее. Света в конце тоннеля, честно говоря, не видно: кажется, всем наплевать, что происходит с нашим обществом — и тем, кто дерётся, и тем, кто молча снимает происходящее на телефон, и самое главное, властям. И именно это равнодушие сегодня выглядит куда опаснее любого дорожного конфликта.