Дорожный конфликт у строительного рынка в Ташкенте едва не закончился массовой дракой

Как сообщили в ГУВД Ташкента, происшествие было зафиксировано 9 февраля на территории махалли «Юсуф Саккокий» Учтепинского района столицы.
По данным правоохранительных органов, 24-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, его 20-летний пассажир, а также ещё четверо граждан вступили в словесную перепалку. Вскоре конфликт обострился и перешёл в открытое противостояние.
В ходе ссоры пассажир грузового автомобиля ударил одного из участников конфликта металлическим предметом по голове, причинив ему телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса («Хулиганство»). Подозреваемые задержаны в установленном процессуальном порядке. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Однако за сухими формулировками протоколов всё чаще просматривается куда более тревожная картина. Люди буквально звереют — агрессия на дорогах стала почти обыденным явлением. Любая мелочь, неправильный манёвр или резкое слово моментально превращаются в повод для драки. Складывается ощущение, что тормоза у общества отказывают так же часто, как и у отдельных водителей.
Самое печальное — всё это уже почти никого не удивляет. Видео с конфликтами пролистывают, обсуждают пару часов и забывают, пока не появится следующее. Света в конце тоннеля, честно говоря, не видно: кажется, всем наплевать, что происходит с нашим обществом — и тем, кто дерётся, и тем, кто молча снимает происходящее на телефон, и самое главное, властям. И именно это равнодушие сегодня выглядит куда опаснее любого дорожного конфликта.