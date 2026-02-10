Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученик пришел в школу с пистолетом и устроил показательную стрельбу в СКО

В Сети появилась информация о том, что в Петропавловске ученик пришел в школу с пистолетом и устроил демонстрацию оружия детям помладше. Инцидент прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Halyqstan сообщили, что выстрел был один, и попаданий не зафиксировано. Всем, включая автора перформанса, повезло.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области (ДП СКО) сообщили, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Изъят пневматический пистолет, который не относится к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет.

По итогам разбирательства несовершеннолетний привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство, а его законный представитель — к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка.

В адрес органов образования внесено представление о принятии мер по устранению факторов, способствовавших происшествию.

По завершении проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации и сотрудников охранного агентства, обеспечивавших охрану учебного заведения.