Ученик пришел в школу с пистолетом и устроил показательную стрельбу в СКО

В Telegram-канале Halyqstan сообщили, что выстрел был один, и попаданий не зафиксировано. Всем, включая автора перформанса, повезло.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области (ДП СКО) сообщили, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия.
Изъят пневматический пистолет, который не относится к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет.
По итогам разбирательства несовершеннолетний привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство, а его законный представитель — к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка.
В адрес органов образования внесено представление о принятии мер по устранению факторов, способствовавших происшествию.
По завершении проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации и сотрудников охранного агентства, обеспечивавших охрану учебного заведения.