Суд закрыл зоопарк в Анапе за работу без лицензии

Суд запретил деятельность анапского зоопарка из-за отсутствия лицензии.

Суд запретил деятельность зоопарка в Анапе из-за отсутствия лицензии на использование животных. Как сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, Промышленный районный суд удовлетворил иск ведомства к индивидуальному предпринимателю Евгению Дымарю.

Проверка, проведенная в сентябре 2025 года, установила, что предприниматель содержал и использовал животных в культурно-зрелищных целях без соответствующей лицензии. Также были выявлены нарушения требований к содержанию животных.

Судом запрещена деятельность по использованию объектов животного мира в зоопарке на улице Красноармейская до получения необходимой лицензии.

