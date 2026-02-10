Строитель М-12 растратил 18 миллиардов рублей

С октября 2025 года генеральный директор СК «Автодор» Рамиль Шайдуллин находится в московском СИЗО. Следствие считает, что при возведении одного из ключевых участков трассы М-12 были растрачены 18 млрд рублей бюджетных средств. Пока сам фигурант сидит в изоляторе, его бывшие партнеры скрываются за границей — в том числе на итальянских курортах. Одного из них недавно задержала местная полиция. Теперь главный вопрос не только в том, будет ли экстрадиция, но и кто в итоге заплатит по миллиардным счетам.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Арест без шума
Задержание Рамиля Шайдуллина осенью 2025 года стало неожиданностью даже для тех, кто давно следит за инфраструктурными проектами в стране. Фигура для Татарстана знаковая. Уроженец Казани, выходец из строительной семьи, выпускник архитектурно-строительной академии, он десятилетиями работал на крупнейших стройках республики и страны.
К моменту ареста Шайдуллин возглавлял СК «Автодор» — дочернюю структуру госкомпании, созданную специально под реализацию трассы М-12. Проект курировался на самом высоком уровне, сроки были жесткими, ставки — предельно высокими. В 2024 году Шайдуллин получил звание заслуженного строителя России из рук президента. Спустя полтора года он оказался в камере СИЗО.
Следствие вменяет ему создание организованной группы и растрату 18 млрд рублей при строительстве участка трассы Дюртюли — Ачит. Сам он вину не признает и настаивает, что все средства были направлены на выполнение госконтракта, а дорога сдана в срок.
Злополучный участок
Речь идет о продолжении М-12 от Казани до Екатеринбурга. Участок Дюртюли — Ачит протяженностью 275 километров разбили между несколькими регионами. Самый крупный отрезок — 140 км — госкомпания решила строить собственными силами, через СК «Автодор».
Как выяснил «АиФ-Казань», подрядчиком ключевого участка стала Региональная строительная компания. Игрок не случайный, с солидным портфелем госконтрактов и миллиардными оборотами. Фирма, возглавляемая Борисом Сакуном, ветераном дорожной отрасли и сыном знаменитого строителя БАМа, получила контракт стоимостью почти 47 миллиардов рублей. Однако именно сотрудничество с этой структурой, как полагает следствие, и стало роковым. Для обеспечения обязательств РСК потребовалась банковская гарантия. Её выдал местный государственный банк на сумму 20,5 миллиардов рублей — обычная практика для крупных госзаказов. Однако, как утверждает следствие, это была часть преступного плана. По версии обвинения, Шайдуллин и руководители РСК изначально не планировали выполнять работы в полном объеме, рассчитывая получить аванс и позже потребовать от банка выплаты по гарантии под предлогом «ущерба».
Планы гигантской стройки начали рушиться ещё до её официального открытия. Осенью 2024 года в отношении РСК посыпались иски о банкротстве, а в декабре рабочие, возводившие трассу, записали видеообращение о многомесячных задержках зарплаты, превышавших 370 миллионов рублей. Трасса была сдана в срок летом 2025 года, но ценой чрезвычайных усилий: «Автодору» пришлось срочно привлекать других подрядчиков для завершения работ за РСК.
Побег в Италию
В это время сами Борис Сакун и его партнер Александр Исаев уже скрывались от правосудия. Их разыскивали по уголовным делам о мошенничестве и невыплате зарплат. В июле 2025 года итальянская полиция задержала Сакуна на фешенебельном курорте Порто Пикколо на побережье Адриатики. Задержание Сакуна в Италии добавило делу международное измерение. Российская сторона направила запрос о выдаче, однако перспективы экстрадиции туманны. Однако вопрос об его экстрадиции в Россию остается открытым и политически сложным, учитывая текущие международные отношения.
Тем временем именно Сакун и его партнеры считаются ключевыми фигурами в финансовой цепочке, по которой, как утверждает следствие, исчезли миллиарды. Формально работы по трассе были завершены, но часть обязательств подрядчик так и не выполнил.
Оборотная сторона «стройки века»
История Рамиля Шайдуллина и компании РСК — не изолированный случай. Как ранее рассказывал «АиФ-Казань», она стала частью масштабной проверки всех подрядчиков одного из самых масштабных проектов страны — трассы М-12. Параллельно идет дело другого крупного дорожника, Айрата Миннуллина, владельца «Волгадорстроя», также обвиняемого в хищениях при строительстве того же участка трассы. Его активы, как выяснилось, задолго до проблем были легально переписаны на супругу по брачному договору 2001 года, что ставит крест на надеждах кредиторов.
Когда компания не справилась с обязательствами, заказчик обратился за выплатой в банк, выдавший гарантию. Именно он, как поручитель, теперь обязан выплатить по гарантии. Арбитражные суды в Москве уже встали на сторону СК «Автодор». Первая инстанция и апелляция удовлетворили иск о взыскании 18,5 млрд рублей по гарантии. Сейчас дело рассматривается в кассации, исполнение решения приостановлено. Формально дорога построена, движение открыто, государство объект получило. Именно поэтому ГК «Автодор» заявляет об отсутствии к Шайдуллину материальных претензий.