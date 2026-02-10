Строитель М-12 растратил 18 миллиардов рублей

С октября 2025 года генеральный директор СК «Автодор» Рамиль Шайдуллин находится в московском СИЗО. Следствие считает, что при возведении одного из ключевых участков трассы М-12 были растрачены 18 млрд рублей бюджетных средств. Пока сам фигурант сидит в изоляторе, его бывшие партнеры скрываются за границей — в том числе на итальянских курортах. Одного из них недавно задержала местная полиция. Теперь главный вопрос не только в том, будет ли экстрадиция, но и кто в итоге заплатит по миллиардным счетам.