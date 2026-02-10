Нурлану Сабурову грозит 12 лет за поддержку вторжения России в Украину — юрист

Как утверждает юрист Бауыржан Онгаров, в Казахстане Сабурову может грозить до 12 лет лишения свободы. Артисту припомнили поддержку российских силовиков на территории Украины.
«Сабурову за финансирование и материальное обеспечение наемников ЧВК “Вагнер” может грозить срок от 7 до 12 лет по ч.1 ст. 170 УК РК — Наемничество. “Вагнер” — является частной военной компанией, а по сути наемники. Состав преступления Нурлана доказан на 100%», — написал юрист на странице в Facebook.
После новостей о вынужденном возвращении комика в Казахстан в соцсетях завирусилось старое видео с его участием. В ролике Сабуров рассказывает о щедром подарке 10 мотоциклов эндуро Легиону Вагнера Истра, воюющему на стороне России против Украины.
«Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой»: в соцсетях нашли ролик с Нурланом Сабуровым о помощи «свошникам» Некоторые z-паблики указывают первоисточником видео телеграм-канал главы округа Истра Татьяны Витушевой. Она выложила ролик 7 июля 2025 года, а 9 февраля — уже после скандала с Сабуровым из-за запрета въезда в Россию — удалила.
Некоторые пользователи стали утверждать, что ролик постановочный или сделан с помощью ИИ и распространяется для увеличения резонанса. Интернет-ресурс Factcheck.kz подтвердил достоверность видео.
Какие еще скандалы были с Сабуровым.
На фоне депортации Сабурова на родину в соцсетях началась настоящая кампания против комика. В Сети стали вспоминать скандалы с участием Сабурова один за другим. В стендапах и на шоу «Что было дальше?» его шутки некоторые про казахов, язык, а также про женщин считали сомнительными. Часто под руку народного гнева попадал и его коллега по каналу «ТНТ» Азамат Мусагалиев.
Самые громкие скандалы с участием комика начались в 2022 году после вторжения России в Украину. В то время Сабуров гастролировал по США и почти каждое его выступление сопровождалось антивоенными протестами. На одном из таких инцидентов девушка в окровавленном белом платье попыталась выбежать на сцену. Сабуров же пошутил про месячные чем вызвал еще больший резонанс.
Комик и до этого нарушал миграционное гражданство РФ. В мае 2025 года он превысил срок пребывания в стране на 24 дня. Тогда его оштрафовали на 5 тыс. рублей (более 31 тыс. тенге).
Напомним, 6 февраля появились новости о том, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной стали нарушения миграционного и налогового законодательства. Позже стало известно, что у Сабурова в РФ осталась недвижимость на 1 млрд тенге. За юмориста вступилась журналистка Ксения Собчак. По ее словам депортация артиста имеет «экономические или политизированные корни».
Ранее Kursiv LifeStyle писал, как Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию.