Нурлану Сабурову грозит 12 лет за поддержку вторжения России в Украину — юрист

На фоне депортации Сабурова на родину в соцсетях началась настоящая кампания против комика. В Сети стали вспоминать скандалы с участием Сабурова один за другим. В стендапах и на шоу «Что было дальше?» его шутки некоторые про казахов, язык, а также про женщин считали сомнительными. Часто под руку народного гнева попадал и его коллега по каналу «ТНТ» Азамат Мусагалиев.