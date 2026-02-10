Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии осудили начальника смены завода из-за взрыва на предприятии

Суд вынес приговор по делу о пожаре на нефтехимическом предприятии, где погибли двое.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор в отношении начальника смены одного из нефтехимических заводов Башкирии, где в результате пожара погибли два человека. Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности и приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.

Как установило следствие, 19 августа 2024 года подсудимый, находясь на рабочем месте, нарушил правила безопасности на опасном производственном объекте. Это привело к возгоранию газовоздушной смеси, последствием чего стал взрыв. В результате трагедии два сотрудника погибли, еще один получил тяжелые травмы.

46-летнему обвиняемому инкриминировали нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Уточняется, что ЧП также причинило значительный материальный ущерб: пострадали владельцы гаражей и трех автомобилей, а также само предприятие. Общая сумма ущерба превышает восемь миллионов рублей.

Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, суд счел доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде принудительных работ на срок три года с удержанием зарплаты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.