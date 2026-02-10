В Башкирии осудили начальника смены завода из-за взрыва на предприятии

Суд вынес приговор в отношении начальника смены одного из нефтехимических заводов Башкирии, где в результате пожара погибли два человека. Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности и приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.