В Гомеле автомобиль ушел в занос, врезавшись в остановку с людьми. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники ГАИ при помощи Республиканской системы мониторинга общественной безопасности обнаружили нарушение, которое совершил водитель автомобиля Renault. Он не учел погодные условия, выбирая скорость, и попал в неуправляемый занос.
«Автомобиль вынесло на остановку общественного транспорта “Коминтерн”, где в этот момент находились люди», — сообщили в милиции.
Проверка помогла установить личность водителя. Им оказался 42-летний житель Гомеля. Он был привлечен к административной ответственности, лишен прав на шесть месяцев и должен будет заплатить штраф в размере 315 рулей.
