Хабиров: раненых иностранных студентов из БГМУ отправят на лечение в санатории

Власти оплатят реабилитацию и возможный вылет на родину пострадавшим студентам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что иностранным студентам, пострадавшим при нападении в уфимском общежитии, продолжат оказывать всестороннюю помощь. Им предоставят возможность пройти восстановительное лечение в местных санаториях и, при необходимости, организуют поездку на родину. Все расходы власти берут на себя, заверил руководитель региона.

Напомним, что 7 февраля в Уфе в общежитии одного из вузов были ранены четверо студентов и полицейский. Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане Индии. Против 15-летнего подростка, устроившего нападение, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Хабиров рассказал, что лично встретился с индийскими студентами в общежитии медуниверситета. Он принес им извинения за произошедшее, назвав этот случай единичным и нехарактерным для республики.

Кроме организации лечения и возможной поездки домой, Хабиров сообщил, что студентам, проявившим мужество при отражении атаки, будут вручены государственные награды.

