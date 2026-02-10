Хабиров: раненых иностранных студентов из БГМУ отправят на лечение в санатории

Напомним, что 7 февраля в Уфе в общежитии одного из вузов были ранены четверо студентов и полицейский. Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане Индии. Против 15-летнего подростка, устроившего нападение, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.