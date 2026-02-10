Хабиров: раненых иностранных студентов из БГМУ отправят на лечение в санатории

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что иностранным студентам, пострадавшим при нападении в уфимском общежитии, продолжат оказывать всестороннюю помощь. Им предоставят возможность пройти восстановительное лечение в местных санаториях и, при необходимости, организуют поездку на родину. Все расходы власти берут на себя, заверил руководитель региона.
Напомним, что 7 февраля в Уфе в общежитии одного из вузов были ранены четверо студентов и полицейский. Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане Индии. Против 15-летнего подростка, устроившего нападение, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Хабиров рассказал, что лично встретился с индийскими студентами в общежитии медуниверситета. Он принес им извинения за произошедшее, назвав этот случай единичным и нехарактерным для республики.
Кроме организации лечения и возможной поездки домой, Хабиров сообщил, что студентам, проявившим мужество при отражении атаки, будут вручены государственные награды.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.