Бабушка напавшего на студентов подростка пыталась пронести в суд перцовый баллончик

В Уфе задержали бабушку 15-летнего подростка, напавшего на студентов БГМУ в общежитии на Репина, 6. Женщина пришла на судебное заседание по делу своего внука, где избиралась мера пресечения.
Перед входом в здание охрана попросила женщину показать вещи, которые нельзя проносить в зал суда. Она заявила, что запрещенных предметов у нее нет, однако при досмотре у нее обнаружили перцовый баллончик, сообщает служба судебных приставов по РБ.
В отношении женщины составили административный протокол. Теперь ей грозит денежный штраф.