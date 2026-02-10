Флешку со снимками голых детей нашли у убийцы 9-летнего мальчика из Петербурга

Напомним, в конце января мальчика стал жертвой 38-летнего мужчины. Петр Ж похитил ребенка с парковки возле гипермаркета на Таллинском шоссе, убил, связал скотчем по рукам и ногам и выбросил тело в реку под Петербургом. Четыре дня волонтеры и полицейские искали ребенка. К слову, до сих пор остается неясным, как точно погиб мальчик. Петр Ж говорил, что ударил Пашу по голове, но результатов экспертизы до сих пор нет.