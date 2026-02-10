Ричмонд
В аэропорту Иркутска у матери с годовалым ребенком забрали детское питание

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска при прохождении досмотра у одной из пассажирок с годовалым ребенком забрали детское питание. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Якобы сотрудники авиагавани заставили женщину вылить бутылку с водой, смесь и пюре в банках, ссылаясь на запрет провоза жидкостей.

— Очень не хочу заминать это дело, меня рвет на части от несправедливости, ведь везде и всюду написано, что детское питание на время полета является исключением, — уточняется в сообщении по словам пострадавшей матери.

Как сообщили КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, сотрудники уже начали проверку по факту случившегося. Ведомство оценит, соблюдались ли права пассажиров и в случае нарушения примет меры.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю молодой мамы, которую не пустили на рейс с новорожденным сыном из-за отсутствия одного документа. Девушка столкнулась с проблемой, когда хотела улететь из столицы Приангарья в родной Бодайбо.