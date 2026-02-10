В аэропорту Иркутска у матери с годовалым ребенком забрали детское питание

В аэропорту Иркутска при прохождении досмотра у одной из пассажирок с годовалым ребенком забрали детское питание. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Якобы сотрудники авиагавани заставили женщину вылить бутылку с водой, смесь и пюре в банках, ссылаясь на запрет провоза жидкостей.
— Очень не хочу заминать это дело, меня рвет на части от несправедливости, ведь везде и всюду написано, что детское питание на время полета является исключением, — уточняется в сообщении по словам пострадавшей матери.
Как сообщили КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, сотрудники уже начали проверку по факту случившегося. Ведомство оценит, соблюдались ли права пассажиров и в случае нарушения примет меры.
