В Самарской области автомеханика судят за продажу машины умершего друга

В Богатовском районе Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного автослесаря. В декабре 2024 года он взял у знакомого автомобиль «Лада Приора» на ремонт, а после того как владелец машины скончался в командировке, незаконно продал ее, сообщает прокуратура Самарской области.