В Самарской области автомеханика судят за продажу машины умершего друга

В Богатовском районе Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного автослесаря. В декабре 2024 года он взял у знакомого автомобиль «Лада Приора» на ремонт, а после того как владелец машины скончался в командировке, незаконно продал ее, сообщает прокуратура Самарской области.
«В октябре 2025 года обвиняемый, зная о смерти владельца, продал машину неустановленному лицу, вырученные деньги в размере свыше 400 тыс. рублей потратил на собственные нужды», — рассказазали в надзорном ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Богатовский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.