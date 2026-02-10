ГКНБ Кыргызстана задержал казахстанца: его могут лишить свободы на 15 лет

В сообщении указано, что за попытку ввезти наркотики в Кыргызстан задержан гражданин Казахстана. Его обвиняют в попытке поставки на территорию соседней страны синтетических наркотиков.
«Задержан гражданин Республики Казахстан с наркотическим веществом синтетического происхождения “Альфа ПВП” общим весом 5 кг. Гражданин РК водворен в СИЗО, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала», — сказано в сообщении.
В ГКНБ добавили, что за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.