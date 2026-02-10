ГКНБ Кыргызстана задержал казахстанца: его могут лишить свободы на 15 лет

В ГКНБ добавили, что за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.