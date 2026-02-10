Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГКНБ Кыргызстана задержал казахстанца: его могут лишить свободы на 15 лет

Представители ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана. Его подозревают в попытке ввоза наркотиков в страну, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В сообщении указано, что за попытку ввезти наркотики в Кыргызстан задержан гражданин Казахстана. Его обвиняют в попытке поставки на территорию соседней страны синтетических наркотиков.

«Задержан гражданин Республики Казахстан с наркотическим веществом синтетического происхождения “Альфа ПВП” общим весом 5 кг. Гражданин РК водворен в СИЗО, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала», — сказано в сообщении.

В ГКНБ добавили, что за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.