Сетью станций Крыма зафиксирован афтершок после землетрясения в Анапе

Зарегистрирован более слабый толчок магнитудой 3,1.

Источник: Институт сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского

После землетрясения в Анапе сеть станций Крыма зарегистрировала афтершок. Об этом заявила Марина Бондарь, заместитель директора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского.

Сегодня, 10 февраля, в 02:21 по местному времени зафиксировано землетрясение в 20 километрах от Анапы. После землетрясения в Краснодарском крае произошел афтершок магнитудой 3,1.

«По оперативным данным, энергетический класс события составил 12.0, магнитуда — 4.5. Сетью станций Крыма в 7 ч. 45 мин. также зарегистрирован более слабый толчок, магнитудой 3,1», — рассказала Бондарь.

Напомним, на прошлой неделе, 2 февраля, у побережья Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки произошли в 80 километрах от Керчи и в 36 километрах от поселка Щелкино в Ленинском районе.