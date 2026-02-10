Ричмонд
Поезд Москва-Минск столкнулся с автомобилем в Смоленской области

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Поезд Москва-Минск столкнулся с автомобилем «Газель» на переезде в Смоленской области, прибытие состава задерживается, об этом информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

По информации МЖД, авария произошла во вторник, 10 февраля, в 10:19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги.

«Водитель автомобиля “Газель” выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 717 Москва-Минск», — сказали в компании.

Там также уточнили, что для предотвращения столкновения машинист состава применил экстренное торможение, однако его не удалось избежать из-за небольшого расстояния.

По предварительной информации, в результате аварии водитель автомобиля доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

Уточняется, что работники железной дороги убрали автомобиль с путей, и в 11:25 поезд отправился на станцию Гусино, куда будет подан резервный состав для дальнейшего следования.

В БЖД сообщили, что поезд № 717 Москва-Минск (отправлением из Москвы в 6:20 и прибытием в Минск в 13:14) прибудет в белорусскую столицу с опозданием примерно на 2 часа 30 минут.

Там также принесли извинения за неудобства и попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Более подробную информацию о времени прибытия поезда можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.