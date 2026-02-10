Поезд Москва-Минск столкнулся с автомобилем в Смоленской области

По информации МЖД, авария произошла во вторник, 10 февраля, в 10:19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги.
«Водитель автомобиля “Газель” выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 717 Москва-Минск», — сказали в компании.
Там также уточнили, что для предотвращения столкновения машинист состава применил экстренное торможение, однако его не удалось избежать из-за небольшого расстояния.
По предварительной информации, в результате аварии водитель автомобиля доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.
Уточняется, что работники железной дороги убрали автомобиль с путей, и в 11:25 поезд отправился на станцию Гусино, куда будет подан резервный состав для дальнейшего следования.
В БЖД сообщили, что поезд № 717 Москва-Минск (отправлением из Москвы в 6:20 и прибытием в Минск в 13:14) прибудет в белорусскую столицу с опозданием примерно на 2 часа 30 минут.
Там также принесли извинения за неудобства и попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Более подробную информацию о времени прибытия поезда можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.