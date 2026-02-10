Девушка мечты обманула минчанина с интимным коллажем на 8500 рублей

В милицию обратился 39-летний минчанин, который попался на удочку вымогателей. Мужчина в интернете стал общаться с девушкой мечты, пересылая ей видеосообщения. Новая знакомая попросила прислать ей видео в хорошем качестве, чтобы хорошенько рассмотреть собеседника. Минчанин это сделал, но потом заподозрил что-то странное и прекратил переписку.