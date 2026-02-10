Под Воронежем хранивший наркотики сын до смерти забил отца

Следственным управлением СК РФ по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Семилукского района. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном хранении наркотических средств.
По данным следствия, инцидент произошел 25 апреля 2025 года в селе Ендовище. В ходе бытового конфликта обвиняемый жестоко избил своего отца. Потерпевший успел сообщить о случившемся супруге по телефону. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице от полученных травм.
В ходе расследования в жилище подозреваемого были обнаружены и изъяты наркотические средства в значительном размере, что добавило в обвинение статью о незаконном обороте запрещённых веществ.
На предварительном следствии в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало исчерпывающую доказательную базу, включающую показания обвиняемого и свидетелей, результаты судебных экспертиз и протоколы осмотров. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.