Под Воронежем хранивший наркотики сын до смерти забил отца

По данным следствия, инцидент произошел 25 апреля 2025 года в селе Ендовище. В ходе бытового конфликта обвиняемый жестоко избил своего отца. Потерпевший успел сообщить о случившемся супруге по телефону. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице от полученных травм.