Мать с сыном погибли при пожаре в Волгограде

Следователи выясняют причины возгорания в частном доме на улице Подгорной.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде произошла страшная трагедия. 9 февраля 2026 года в частном доме на улице Подгорной в Красноармейском районе обнаружили тела пожилой женщины и ее сына. Региональный следственный комитет немедленно организовал доследственную проверку по факту их гибели, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По предварительной информации, мать и сын проживали вместе. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем во время курения. На телах погибших не нашли следов насильственной смерти, что исключает криминальный характер происшествия.

Сейчас следователи активно работают над тем, чтобы установить все детали случившегося, а также выяснить, что именно привело к этой трагедии. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Волгоградской области напоминает всем жителям о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно это касается использования открытого огня в жилых помещениях. Курение в постели, неисправные электроприборы или отопительные системы часто становятся причиной пожаров, которые, к сожалению, приводят к необратимым последствиям.

