На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на «зебре» и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя

Инцидент произошел во вторник утром.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.