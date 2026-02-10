На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся

Инцидент произошел во вторник утром.
«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.
В результате ДТП мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.