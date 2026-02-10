«Бил 12-сантиметровым ключом в шею и голову»: отец напал на мать своего ребенка, ожидая вызова к судье

В Ангарске осужден мужчина за избиение матери своего ребенка в здании суда. Летом 2025 года, во время судебного разбирательства по опеке над сыном, где подсудимый совершил жестокое нападение. Ожидая заседания, он умышленно нанес женщине удары 12-сантиметровым ключом в шею, голову, грудь, живот и спину. К счастью, приставы вовремя вмешались и остановил мужчину. А пока ждали скорую, сотрудники суда оказали пострадавшей первую помощь.