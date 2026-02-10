Из-за сильнейшего гололеда в травмпункты обратились почти 2,5 тысячи ростовчан

По его информации, только за последнюю неделю в травмпункты города обратилось 2374 человека, при этом каждый пятый случай связан с травмами, полученными вследствие гололеда. «Для оперативного оказания помощи в травмпункты дополнительно привлечены медики, проводится постоянный мониторинг ситуации», — заявил министр.
Наири Варданян также заверил, что все больницы города, включая БСМП Ростова-на-Дону, обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами. Кроме того, как рассказал министр, чтобы разгрузить БСМП, часть пациентов из травмпунктов в дневное время будут направлять в другие медучреждения.
Напомним, второго февраля на Ростов-на-Дону обрушился сильнейший за последние годы снегопад, за считанные часы город покрыло 20 сантиметров осадков. Это вызвало гигантские заторы и пробки в городе, сковывающие движение транспорта как в самом Ростове-на-Дону, так и на подъездах к нему. А в выходные, уже после оттепели, ударил мороз, превративший город в один большой каток. Городские власти вывели на борьбу с погодным катаклизмом все имеющиеся в наличии людские ресурсы и технику, однако справиться с гололедом быстро удалось только в центральной части, да и то не везде.