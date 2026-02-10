Из-за сильнейшего гололеда в травмпункты обратились почти 2,5 тысячи ростовчан

Напомним, второго февраля на Ростов-на-Дону обрушился сильнейший за последние годы снегопад, за считанные часы город покрыло 20 сантиметров осадков. Это вызвало гигантские заторы и пробки в городе, сковывающие движение транспорта как в самом Ростове-на-Дону, так и на подъездах к нему. А в выходные, уже после оттепели, ударил мороз, превративший город в один большой каток. Городские власти вывели на борьбу с погодным катаклизмом все имеющиеся в наличии людские ресурсы и технику, однако справиться с гололедом быстро удалось только в центральной части, да и то не везде.