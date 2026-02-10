Телефонные аферисты лишили 90-летнюю блокадницу 1,2 млн рублей

— В декабре 2025 года пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что теперь запрещено хранить дома более миллиона рублей наличными, и для «проверки и декларирования» деньги нужно передать их коллеге, — рассказали в надзорном ведомстве.