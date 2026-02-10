Телефонные аферисты лишили 90-летнюю блокадницу 1,2 млн рублей

Мошенники убедили 90-летнюю блокадницу, что нельзя хранить дома крупные суммы денег, и оставили без сбережений в 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
— В декабре 2025 года пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что теперь запрещено хранить дома более миллиона рублей наличными, и для «проверки и декларирования» деньги нужно передать их коллеге, — рассказали в надзорном ведомстве.
Пожилая женщина поверила и, следуя инструкциям, упаковала 1 млн 200 тысяч рублей в пакет. Вскоре к ней пришел мужчина, которому она и отдала все накопления. После его ухода связь с «сотрудниками» прервалась.
Родственники пенсионерки обратились в полицию. Задержать удалось 37-летнего дропа, которому и предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.