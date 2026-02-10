Что известно о задержании и.о. главврача ГКБ № 33 в Нижнем Новгороде

10 февраля 2026 года оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области провели обыски в медицинском учреждении, а также по местам проживания фигурантов. Изъяты рабочая документация, флешки, мобильные телефоны, записные книжки, а также денежные средства на сумму более 1 млн рублей, в том числе в валютном эквиваленте. Следствие отмечает, что изъятые предметы имеют доказательное значение.