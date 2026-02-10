Что известно о задержании и.о. главврача ГКБ № 33 в Нижнем Новгороде

Как сообщили в региональной прокуратуре, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств.
10 февраля 2026 года оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области провели обыски в медицинском учреждении, а также по местам проживания фигурантов. Изъяты рабочая документация, флешки, мобильные телефоны, записные книжки, а также денежные средства на сумму более 1 млн рублей, в том числе в валютном эквиваленте. Следствие отмечает, что изъятые предметы имеют доказательное значение.
В ГУ МВД добавили, что в настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование противоправной деятельности задержанных.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода установила, что руководитель больницы, находясь в близком родстве с заведующей отделением, на протяжении нескольких лет вводил сотрудников учреждения в заблуждение относительно выполнения ею трудовых обязанностей и объема оказанных платных медицинских услуг. Это привело к необоснованному начислению заработной платы на сумму свыше 1 млн рублей.
Ход расследования, а также вопрос возмещения причиненного ущерба находятся на контроле прокуратуры Нижегородской области.