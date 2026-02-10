Хулигана, повисшего на мосту в Петербурге, оштрафовали на 350 тысяч рублей

Суд Петербурга рассмотрел детали хулиганского эпизода, свидетелями которого стали десятки человек на Крюковом канале. 16 июля 2025 года молодой мужчина отдыхал на катере «Марсель». Проходя под Офицерским мостом, признанным памятником, он вышел на нос и зацепился руками и ногами за его конструкции. Из-за этого остальные теплоходы временно не смогли продолжать экскурсию. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.