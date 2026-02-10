Хулигана, повисшего на мосту в Петербурге, оштрафовали на 350 тысяч рублей

Суд Петербурга рассмотрел детали хулиганского эпизода, свидетелями которого стали десятки человек на Крюковом канале. 16 июля 2025 года молодой мужчина отдыхал на катере «Марсель». Проходя под Офицерским мостом, признанным памятником, он вышел на нос и зацепился руками и ногами за его конструкции. Из-за этого остальные теплоходы временно не смогли продолжать экскурсию. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Фигурант провисел на конструкции около одной минуты, создавая помехи для движения, а также угрожая своими действиями безопасности пассажиров иных судов. После этого он, продолжая грубо нарушать общественный порядок, вернулся на катер, — рассказали в суде.
Выяснилось, что мужчина приехал в Петербург из Нового Уренгоя. Приятным поводом для этого стала свадьба друга. Похулиганить он решил в разгар мальчишника.
На заседании фигурант признал вину, добавив, что извинился перед жителями Петербурга в социальных сетях. Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей.