Нижегородский детский сад закрыли на ремонт после обрушения крыши

Пока идут восстановительные работы, воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям города. Для детей от полутора до трёх лет открыли группу в детском саду № 1. Для ребят постарше, от трёх до семи лет, подготовили три группы в детском саду № 6. Все дети обеспечены местами, а управление образования готово в индивидуальном порядке рассмотреть пожелания родителей о переводе в другие детские сады.