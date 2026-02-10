Нижегородский детский сад закрыли на ремонт после обрушения крыши

Часть кровли обрушилась на основном здании детского сада № 3 «Ромашка» в городе Лукоянов. Инцидент произошёл вечером 7 февраля, к счастью, никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе администрации Лукояновского округа, работа в здании временно приостановлена.
На следующий день ситуацию на месте оценила комиссия во главе с главой округа Игорем Синцовым. По итогам осмотра в администрации провели заседание по чрезвычайным ситуациям. На нём поставили главную задачу: организовать замену кровли в кратчайшие сроки, уделив особое внимание качеству работ.
Пока идут восстановительные работы, воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям города. Для детей от полутора до трёх лет открыли группу в детском саду № 1. Для ребят постарше, от трёх до семи лет, подготовили три группы в детском саду № 6. Все дети обеспечены местами, а управление образования готово в индивидуальном порядке рассмотреть пожелания родителей о переводе в другие детские сады.