В молдавском селе дети на санках врезались в полицейский автомобиль: Медицинская помощь понадобилась семилетней девочке

В селе Бравича Каларашского района служебный автомобиль полиции остановился, чтобы избежать столкновения с санками, на которых находились двое детей.
Несмотря на это, санки врезались в колесо машины. Семилетней девочке оказали медицинскую помощь.
Полиция призывает родителей внимательно следить за детьми и соблюдать правила безопасности при катании на санках.
