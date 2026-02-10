В Самаре вежливый вор извинился перед работницей фотосалона перед кражей

В Советском районе Самары суд вынес приговор 30 летнему местному жителю за кражу телефона. Мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. Перед тем, как украсть телефон, грабитель извинился, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Самарской области.
«Инцидент произошел в одном из фотосалонов города, когда 46-летняя женщина обслуживала клиента. Мужчина, который сидел на стуле и ждал очереди, резко поднялся, извинился, схватил телефон и выбежал из помещения», — рассказали в полиции.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный самарец, у которого раньше уже были проблемы с законом. Он во всем признался. «Вежливого» преступника приговорили к реальному сроку.