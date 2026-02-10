Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в «Пулково»

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета в связи с индикацией о неубранном шасси, сообщила пресс-служба авиаперевозчика во вторник. Посадка прошла благополучно, пассажиров временно разместили в терминале аэропорта.