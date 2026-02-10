Ричмонд
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в «Пулково»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в петербургском аэропорту «Пулково», сообщила во вторник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета в связи с индикацией о неубранном шасси, сообщила пресс-служба авиаперевозчика во вторник. Посадка прошла благополучно, пассажиров временно разместили в терминале аэропорта.

«Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Пулково… Предварительная причина вынужденной посадки — неубранные шасси», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.