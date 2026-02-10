«Выдавал себя за девушку и заводил знакомства, в итоге 200 пострадавших». СК сказал о деле против 19-летнего жителя Пинска

Деньги за эту «работу» фигурант не получил и решил создать собственную «команду», чтобы блокировать устройства и вымогать деньги за восстановление доступа. В преступной деятельности ему помогали восемь человек, трое из них были несовершеннолетними. Все они действовали по уже проверенной схеме: искали на платформах для знакомств мужчин и, притворившись девушками, просили зайти в учетную запись.