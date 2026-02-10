«Выдавал себя за девушку и заводил знакомства, в итоге 200 пострадавших». СК сказал о деле против 19-летнего жителя Пинска

В Следственном комитете раскрыли подробности уголовного дела против 19-летнего белоруса, создавшего международную преступную сеть.
Ранее МВД раскрыло подробности задержания СОБРом 19-летнего жителя Пинска.
Сейчас в СК сказали, что задержанному пинчанину инкриминируют вымогательства и модификацию компьютерной информации организованной группой, а также вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних (ч.3 ст. 208, ч.ч.1, 2 ст. 350, ч.3 ст. 172 Уголовного кодекса Беларуси).
Следователи выяснили, что в 2024-м молодой человек в интернете нашел сообщество по скам-тематике. Испытывая финансовые трудности, белорус написал администратору и попросил дать ему «работу», понимая, что она будет связана с кибермошенничеством.
В итоге фигурант стал способствовать блокировке мобильных устройств Apple. Для этого, выдавая себя за девушку на разных сайтах, он заводил знакомства, а войдя в доверие, говорил, что его телефон сломан, и просил зайти в якобы принадлежащий ему аккаунт iCloud. Жертва вводила предоставленные логин и пароль на своем гаджете и его дистанционно блокировали.
Деньги за эту «работу» фигурант не получил и решил создать собственную «команду», чтобы блокировать устройства и вымогать деньги за восстановление доступа. В преступной деятельности ему помогали восемь человек, трое из них были несовершеннолетними. Все они действовали по уже проверенной схеме: искали на платформах для знакомств мужчин и, притворившись девушками, просили зайти в учетную запись.
— За время осуществления преступной деятельности молодой человек произвел блокировку 209 устройств Apple, — раскрыли в СК.
Фигурант полностью признал вину и сотрудничает со следствием. До суда совершеннолетние обвиняемые заключены под стражу, несовершеннолетние — отданы под присмотр родителям. Одну из участниц объявили в розыск.
Расследование уголовного дела еще не окончено.
