ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, им стал сын ранее задержанного Виктора Васина Павел Васин, который помогал следить за российскими военными. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Федеральной службой безопасности задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Васин Павел 1981 г. р.», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, «П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Корбу Любомира и своего отца Васина Виктора транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств».

Кроме того, отметили в ФСБ, он оказывал содействие в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем.

Павел Васин дал признательные показания и сообщил о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны России.