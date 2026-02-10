Девушка отправила на сайт Пулково несколько сообщений о ложном минировании

22-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Это произошло после того, как она отправила на официальный сайт Пулково сразу несколько тревожных писем. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Поступившую информацию обработали и незамедлительно обследовали территорию аэропорта. Во время осмотра опасных предметов не обнаружили, — уточнили в ведомстве.
В доме девушки провели обыск. Там нашли и изъяли шесть мобильных телефонов, четыре SIM-карты, ноутбук и роутер. На время разбирательства фигурантке запретили покидать пределы Петербурга.