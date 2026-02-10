Трагедия в США: В автокатастрофе погиб гражданин Молдовы — у него остались двое детей

Гражданин Молдовы, который на протяжении долгих лет работал в США, погиб в результате серьёзного ДТП, произошедшего на шоссе недалеко от города Питтсбург, штат Пенсильвания.
Серджиу Ганачук, двигаясь по автомагистрали Parkway West, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
Согласно данным полиции штата Пенсильвания, авария произошла в воскресенье около 04:00 утра, вблизи Campbells Run Road. «Пострадавший, идентифицированный как Серджиу Ганачук, двигался на восток по полосам, предназначенным для противоположного направления», — говорится в отчёте.
Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. У него остались двое детей.