Хитрая омичка нажила 814 тысяч рублей на переселенцах их Херсона

Женщина и ее сообщники подбирали недвижимость и, вводя в заблуждение продавцов, убеждали их указывать в договорах купли-продажи завышенную стоимость. После регистрации сделки и обналичивания сертификата продавцы, получив деньги от минстроя Омской области, по указанию мошенников перечисляли им разницу между реальной и фиктивной ценой. Таким образом было похищено более 814 тысяч рублей. В данный момент судом решается вопрос о назначении времени судебного заседания.