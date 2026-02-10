Хитрая омичка нажила 814 тысяч рублей на переселенцах их Херсона

Перед судом предстанет 41-летняя омичка, обвиняемая в мошенничестве с жилищными сертификатами для переселенцев из Херсона. Под видом помощи в покупке жилья, она с подельниками украла 814 тысяч рублей из денег, выделенных минстроем Омской области.
В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ей инкриминируют совершение трех преступлений статье «Мошенничество при получении выплат». По данным следствия, в 2023 году, хитрая омичка вместе с неустановленными лицами, зная о праве переселенцев из Херсона и Херсонской области на жилищный сертификат — это 2,93 миллионов рублей, воспользовалась их неосведомленностью в правилах его использования.
Женщина и ее сообщники подбирали недвижимость и, вводя в заблуждение продавцов, убеждали их указывать в договорах купли-продажи завышенную стоимость. После регистрации сделки и обналичивания сертификата продавцы, получив деньги от минстроя Омской области, по указанию мошенников перечисляли им разницу между реальной и фиктивной ценой. Таким образом было похищено более 814 тысяч рублей. В данный момент судом решается вопрос о назначении времени судебного заседания.