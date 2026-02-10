В Волгодонске полицейского подозревают в сбыте наркотиков

По данным Следственного комитета, фигурантов обвиняют в покушении на сбыт синтетических наркотических средств массой более 230 граммов, что относится к особо крупному размеру. По постановлению суда, оба подозреваемых будут находиться в следственном изоляторе до 5 апреля 2026 года включительно.