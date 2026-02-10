Ричмонд
В Волгодонске полицейского подозревают в сбыте наркотиков

Волгодонской районный суд заключил под стражу на два месяца участкового уполномоченного полиции Евгения Цапулина и Анатолия Юдина, которых подозревают в попытке продажи наркотиков в интернете (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным Следственного комитета, фигурантов обвиняют в покушении на сбыт синтетических наркотических средств массой более 230 граммов, что относится к особо крупному размеру. По постановлению суда, оба подозреваемых будут находиться в следственном изоляторе до 5 апреля 2026 года включительно.