Кишечной инфекцией заболели в Воронеже трое детей

Двое ребятишек попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада. Об этом стало известно во вторник, 10 февраля, по сообщениям в СМИ.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что трем пациентам потребовалась медицинская помощь. Из них два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести. Они проходят лечение в профильном отделении. Еще один пациент отказался от госпитализации.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют источник инфекции. В дошкольном учреждении организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, включающий дезинфекцию помещений. Ситуация находится на особом контроле.