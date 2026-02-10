Кишечной инфекцией заболели в Воронеже трое детей

В Воронеже зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада. Об этом стало известно во вторник, 10 февраля, по сообщениям в СМИ.
В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что трем пациентам потребовалась медицинская помощь. Из них два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести. Они проходят лечение в профильном отделении. Еще один пациент отказался от госпитализации.
Специалисты Роспотребнадзора выясняют источник инфекции. В дошкольном учреждении организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, включающий дезинфекцию помещений. Ситуация находится на особом контроле.