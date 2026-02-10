На юге Волгограда жильцов МКД эвакуировали из-за мин на чердаке

— Что не день, так ЧП у нас. В 6-ом подъезде на чердаке, где проходит труба с горячей водой, слесаря нашли проржавевшие минометные мины. Они лежали в ящике, в полузакопанном состоянии где-то в полу. Жители просто в шоке. Мы почти неделю были без тепла, потом в этом 6-ом подъезде прорвало трубу с горячей водой, чтобы сегодня там нашли еще и мины! — рассказали ИА «Высота 102» обескураженные произошедшем жители дома.