На юге Волгограда жильцов МКД эвакуировали из-за мин на чердаке

Сегодня, 10 февраля, в Волгограде в срочном порядке эвакуировали жителей одного из подъездов пятиэтажки на проспекте Канатчиков в Красноармейском районе, где недавно произошло несколько коммунальных ЧП.

Источник: v102.ru

Поводом для эвакуации стали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые слесари случайно обнаружили на чердаке жилого дома, пытаясь отогреть замершие трубы.

— Что не день, так ЧП у нас. В 6-ом подъезде на чердаке, где проходит труба с горячей водой, слесаря нашли проржавевшие минометные мины. Они лежали в ящике, в полузакопанном состоянии где-то в полу. Жители просто в шоке. Мы почти неделю были без тепла, потом в этом 6-ом подъезде прорвало трубу с горячей водой, чтобы сегодня там нашли еще и мины! — рассказали ИА «Высота 102» обескураженные произошедшем жители дома.

По предварительным данным, всех жильцов из 6-го подъезда временно эвакуировали и разместили в школе № 31.

Напомним, что жители трех подъездов пятиэтажного дома на проспекте Канатчиков, 5 неделю жители без тепла. В подъездах разморозилась отопительная система, начали рваться трубы и батареи. 8 февраля жителей 6-го подъезда, где сегодня и нашли боеприпасы, затопило кипятком с 5 по 1 этажи.

