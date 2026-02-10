В Братске мужчину осудили за коммерческий подкуп на сумму более 4 млн рублей

В Братске 62-летнего мужчину осудили за коммерческий подкуп. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, с 2017 по 2022 годы обвиняемый незаконно получил более 4,2 миллиона рублей от предпринимателей. Средства были получены за помощь в продвижении интересов компании, которая поставляла сырье для производства алюминия.