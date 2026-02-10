Ричмонд
Массажистка в Могилеве собрала «букет» нарушений — на уголовное дело

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Жительница Могилева оказывала услуги по массажу без соответствующей лицензии и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«В инспекцию МНС по Могилевской области поступали обращения граждан, которые содержали в себе информацию о том, что на территории города Могилева физическим лицом оказываются услуги массажа без соответствующей лицензии», — рассказала представитель МНС Юлия Таран.

Сообщается, что информация об оказываемых услугах размещалась в социальных сетях, что и стало поводом для проведения оперативных мероприятий сотрудниками налоговой совместно с правоохранителями.

В ходе расследования у массажистки изъяли записи, из которых следовало, что услуги она оказывала с июня 2021 года. Выяснилось, что деятельность могилевчанки была незаконной не только из-за отсутствия лицензии, но и так как она не была зарегистрирована в качестве ИП.

Кроме того, женщина в мае 2023 года зарегистрировалась как самозанятая. Но в списке видов деятельности для таких граждан массажа нет.

«Уже в качестве индивидуального предпринимателя гражданкой были приняты наличные денежные средства без использования кассового оборудования на общую сумму более 147 тысяч рублей», — отметила Таран.

Теперь могилевчанке предстоит заплатить налог в размере более 30 тысяч рублей. Также в качестве ИП она привлечена к административной ответственности — общая сумма штрафов составила 504 рубля. Кроме того, за выполнение массажа без лицензии в отношении нее возбуждено дело.